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Дополнительный набор тестировщиков Face Pay для наземного транспорта открыли в Москве

Георгий Соланович
Город
Дополнительный набор тестировщиков Face Pay для наземного транспорта открыли в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Дополнительный набор тестировщиков оплаты проезда по биометрии Face Pay для наземного транспорта открылся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 15 июля.

— Сейчас открыли дополнительный набор тестировщиков Face Pay для наземного транспорта. Мы ждем участия пассажиров, будем собирать отзывы, учтем все предложения и замечания, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, для теста Face Pay в столице подключили два дополнительных автобуса на маршруте М3.

В Telegram-канале дептранса также отметили, что во время первой регистрации на участие в тестировании было получено более 400 заявок.

Оплата по Face Pay доступна пассажирам электрических речных трамваев в Москве. В среду, 13 июля, стало известно, что для речных трамваев разработали новый дизайн турникетов.

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