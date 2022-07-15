Голосовой помощник приложения «Моя Москва» научился находить автомобильные штрафы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут найти неоплаченные автомобильные штрафы с помощью виртуального голосового помощника. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 15 июля.

— Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме и доступен 50 процентам пользователей. Ежемесячно он обрабатывает запросы от восьми до 12 тысяч человек. <...> Теперь он умеет находить неоплаченные штрафы ГИБДД. Виртуальный ассистент ищет их по серии и номеру водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, указанным в личном кабинете на портале mos.ru, — заявил заместитель главы департамента информационных технологий города Борис Фролов.

Для того чтобы воспользоваться голосовым помощником, пользователям приложения необходимо нажать на синий значок микрофона на главном экране приложения и озвучить просьбу. Поиск автоштрафов займет меньше минуты. Виртуальный помощник выведет счета на экран и предложит оплатить их. Если штрафов не будет обнаружено, голосовой помощник также сообщит об этом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года при помощи сервиса «Мои платежи» на mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» было совершено более 3,2 миллиона платежей, что на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года.