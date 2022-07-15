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Москва заняла первое место среди городов-миллионников России по «индексу шаурмы»

Георгий Соланович
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Москва заняла первое место среди городов-миллионников России по «индексу шаурмы»
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москва, по данным на июль 2022 года, занимает первое место среди городов-миллионников России по «индексу шаурмы» — на среднюю месячную зарплату горожане могут купить 406 порций блюда, говорится в исследовании геосервиса 2ГИС.

«Индекс шаурмы» отражает, сколько порций шаурмы можно купить на месячную зарплату в городе. Данные о средней зарплате в российских регионах были взяты из материалов Росстата. В исследовании геосервиса также учли медианную стоимость ценников на шаурму.

— Победила Москва: при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жаренного на гриле мяса в лаваше. На второе место вышел Красноярск, опередив Петербург — в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Северной столице — 302, — отмечается в материале.

Помимо этого, в первую пятерку вошли Екатеринбург и Челябинск — 257 и 233 порций шаурмы соответственно. При этом самую вкусную шаурму готовят в Самаре, отметили в геосервисе.

До этого сообщалось, что Санкт-Петербург занял 279-е место в мировом рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года, составленном исследовательским сервисом Numbeo. Москва при этом заняла лишь 287-е место.

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