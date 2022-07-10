Санкт-Петербург обогнал Москву в индексе стоимости жизни

Фото: gov.spb.ru

Санкт-Петербург занял 279-е место в мировом рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года, составленном исследовательским сервисом Numbeo. Москва заняла 287-е место.

В прошлом году по итогам первого полугодия 2021 года, Москва занимала 397-е место, Петербург — 445-е.

Первое место в рейтинге досталось столице Бермудских остров — Гамильтону. Большинство первой десятки — это швейцарские города.

Топ-10 городов по стоимости жизни выглядит так: Гамильтон (Бермуды), Базель (Швейцария), Цюрих (Швейцария), Цуг (Швейцария), Лозанна (Швейцария), Берн (Швейцария), Женева (Швейцария), Гонолулу (США, штата Гавайи), Санта-Барбара (Соединенные Штаты, штат Калифорния) и Нью-Йорк (США).

В списке всего 510 городов, среди российских там также есть Казань (300-е место), Новосибирск (301-е), Краснодар (313-е), Нижний Новгород (316-е) и Ростов-на-Дону (345-е).

Для подсчета индекса стоимости жизни Numbeo использует в качестве базового показатель Нью-Йорка (он указан как 100). Показатель Москвы — 50,79, Санкт-Петербурга — 53, то есть стоимость жизни в двух крупных городах России вполовину ниже, чем в Нью-Йорке,

Москва возглавила рейтинг туристических направлений среди регионов России в июне. Кроме того, в число лидеров вошли Санкт-Петербург, республики Алтай и Татарстан, Владимирская и Ярославская области.