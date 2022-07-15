В Москве 153 объекта недвижимости исключили из перечня облагаемых налогом на имущество

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Из перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости в 2022 году, в Москве исключили 153 объекта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в пятницу, 15 июля.

— Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев. В процессе межведомственного взаимодействия вносятся изменения в перечень торгово-офисной недвижимости в целях обеспечения справедливого уровня налоговой нагрузки на владельцев имущества, — сказал он.

Общая площадь исключенных объектов составляет около 419 тысяч квадратных метров. Большинство этих объектов были исключены из-за уточнения данных ЕГРН об этих объектах после формирования перечня и до 1 января 2022 года либо исправления ошибок в этих сведениях.

По этой причине были исключены 143 объекта, а еще 10 оказались вне перечня из-за их несоответствия критериям налогообложения от кадастра, которые выявила межведомственная комиссия. Кроме того, в перечень по просьбе собственника было включено одно нежилое здание. Оно стало соответствовать установленным критериям до 1 января 2022 года, но сведения об этом объекте поступили уже после этой даты.

В июне управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве подготовило рейтинг административных округов города по количеству поставленных на кадастровый учет домов (МКД) в январе-апреле 2022 года.