Ефимов: Выручка резидентов технополиса «Москва» превысила шесть миллиардов рублей

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Объем выручки компаний — резидентов технополиса «Москва» в первом квартале 2022 года увеличился на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысил шесть миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем выручки резидентов особой экономической зоны «Москва» за первые три месяца 2022 года превысил шесть миллиардов рублей. В январе — марте 2021 года он составил 5,6 миллиарда рублей, — сказал заммэра.

В настоящее время резидентами технополиса являются 91 компания. Среди них — 32 производителя микроэлектроники, которые стали лидерами по росту выручки, ее объем в первом квартале 2022 года составил 2,5 миллиарда рублей.

— Выручка предприятий кластера медицинского оборудования и биофармы за первые три месяца текущего года почти сравнялась с объемом продаж предприятий микроэлектроники: она достигла 2,4 миллиарда рублей, — добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев подчеркнул, что инфраструктура, логистика и экономические преимущества, которые получают предприятия благодаря статусу резидента ОЭЗ, помогают им эффективно направлять инвестиции в производство и увеличивать число сотрудников.

9 июля сообщалось, что компания «Ангстрем» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — запустила производство 29 новых типов микросхем. Они будут использоваться в сферах транспорта, электроэнергетики и в других областях промышленности.