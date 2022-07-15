Бочкарев: Эстакада МСД через Волгоградский проспект готова наполовину

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Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Специалисты завершили строительство эстакады южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) через Волгоградский проспект на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 15 июля.

— Эстакада основного хода пройдет над Шоссейной и Люблинской улицами, путями МЦД-2 и Волгоградским проспектом. Ее длина составит 1,5 километра, движение транспорта будет происходить по трем полосам в каждом направлении. В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений и наносят на них огнезащитное покрытие, — заявил Бочкарев.

Он добавил, что на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы предусмотрено строительство 10,4 километра дорог, в том числе пяти эстакад.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что третий участок МСД улучшит транспортную доступность районов Печатники и Текстильщики, а также снизит нагрузку на развязку ТТК с Волгоградским проспектом и улицу Люблинскую. Глава депстроя заключил, что прилежащую к ЮВХ территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство южного участка московского скоростного диаметра (МСД) от Грайвороновской улицы до Шоссейной почти на 50 процентов.