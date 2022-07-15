Заммэра Сергунина: На столичном туристическом портале Discover Moscow открыли раздел «Детям»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

Новый раздел «Детям» появился на официальном туристическом портале столицы Discover Moscow. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В столице много мест, где можно провести время с ребенком. В музеях, театрах, культурных центрах и парках проходят экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки и выступления артистов, — рассказала она.

По словам Сергуниной, в новом детском разделе портала опубликованы самые яркие мероприятия и идеи для отдыха всей семьей. Кроме того, там есть информация о разных живописных уголках с игровыми площадками, благоустроенных природных территориях и прудах для прогулок на лодках.

Так, раздел предлагает посетить «Городскую ферму» на ВДНХ. Там живут коровы зебу, альпака, козы и даже северные олени.

Гости могут не только погладить и покормить животных, но и поучаствовать в тематических мероприятиях. Любителям активного отдыха предлагают посетить московские парки аттракционов, например, «Остров Мечты» — самое большое подобное пространство в Европе.

Также в столице есть места, где москвичи и туристы могут окунуться в мир детства и почувствовать себя ребенком. К примеру, на территории ВДНХ в здании бывшего павильона «Семена» расположен мультимедийный центр «Союзмультпарк».

Кроме того, в Москве также проводятся детские мастер-классы, на которых учат готовить и заниматься творчеством. Наконец, для предпочитающих культурную программу на портале собраны театральные постановки.

В июне туристический портал Discover Moscow и Мосгорпарк подготовили для горожан подборку летних кинотеатров, в которых можно будет насладиться разнообразным кино.