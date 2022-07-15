Свыше 5,7 тысячи раз москвичи воспользовались чат-ботом «Самострой.net»

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Москвичи воспользовались чат-ботом «Самострой.net» 5715 раз. Подобный сервис дает возможность проверять законность объектов недвижимости. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Иван Бобров.

— С начала работы сервиса в 2021 году горожане воспользовались им 5715 раз. С его помощью проверяли интересующие земельные участки и объекты капитального строительства. В результате удалось подтвердить 441 незаконный объект, — отметил он.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, человеку необходимо ввести в поисковой строке Telegram «Самострой.net» и нажать «Старт». Сервис попросит ввести кадастровый номер объекта — его можно узнать в кадастровой карте на сайте Роскадастра. После чего чат-бот обработает введенные данные, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале 2022 года горожанам стал доступен чат-бот «Свободный доступ». Благодаря ему город борется с незаконными парковками и захватом общественных мест. Чат-бот также доступен в мессенджере Telegram. Его можно найти, вписав в поисковую строку «Свободный доступ».