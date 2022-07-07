Москвичам рассказали, как чат-бот «Свободный доступ» помогает столице

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В начале этого года горожанам стал доступен чат-бот «Свободный доступ». Благодаря ему город борется с незаконными парковками и захватом общественных мест. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С начала работы чат-бота в Telegram в Госинспекцию по недвижимости поступило более 600 обращений граждан с жалобами на незаконные парковки, ограждения и захват общественных пространств. Сотрудники ведомства проверили все объекты и подтвердили 83 нарушения, 21 из которых на данный момент устранено, — сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

Чат-бот доступен в мессенджере Telegram. Его можно найти, вписав в поисковую строку «Свободный доступ». Далее он попросит указать округ города и конкретный район. Затем нужно назвать точный адрес и описать проблему, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мобильное приложение «Московский транспорт» получило очередное обновление. В нем появился ряд новых функций для водителей столицы.