Мосгосстройнадзор оптимизировал регламент выдачи разрешительной документации

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Регламент оказания государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в Москве приведен в соответствие с федеральными законами. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в пятницу, 15 июля.

— Законодательство в строительной сфере постоянно корректируется, чтобы обеспечить здоровое развитие всей отрасли с учетом как общественных интересов, так и мнения представителей бизнеса. Регламенты выдачи разрешительной документации требовали корректировки с учетом действующего федерального законодательства и актуального экономического положения в столице и стране в целом, — заявил Войстратенко.

Так, изменения были внесены в постановление правительства Москвы «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы «Выдача разрешения на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

В обновленном постановлении для граждан, подающих заявление на разрешение на строительство капитального объекта, уточнили случаи, когда документ выдается без предоставления правовых документов. Помимо этого, были уточнены случаи, когда предоставить новый градостроительный план необходимо.

Кроме того, новый регламент снизил административную нагрузку на девелоперов и уточнил наименования ряда документов, влияющих на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 июля Войстратенко подвел итоги работы ведомства за первое полугодие. По его словам, объемы перспективного строительства в Москве выросли на треть в сравнении с прошлым годом.