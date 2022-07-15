Москвичи обратились за онлайн-консультациями по жилищным вопросам почти 15 тысяч раз

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Жители Москвы обратились за онлайн-консультациями специалистов департамента городского имущества более 15 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 15 июля.

— С начала 2022 года в виртуальную приемную по имущественно-земельным и жилищным вопросам департамента городского имущества обратились около пяти тысяч пользователей портала mos.ru. <...> По итогам онлайн-консультаций средняя оценка, которую горожане поставили специалистам, — 4,8 балла из пяти возможных, — заявил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Консультацию специалистов можно получить более чем по 30 темам. Наибольшее количество обращений было зафиксировано по жилищным вопросам и по вопросам земельных участков и нежилой недвижимости— почти 2,8 и 2,2 тысячи обращений соответственно.

В департаменте информационных технологи города отметили, что к онлайн-сервису уже подключили 11 городских ведомств и центры госуслуг «Мои документы».

На официальном сайте мэра Москвы резюмировали, что для записи на консультацию необходимо в разделе «Документы» на портале mos.ru выбрать услугу «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», нажать «Записаться на консультацию» и указать «Департамент городского имущества города Москвы».

До этого сообщалось, что с момента открытия в Москве информационного центра Госинспекции по недвижимости жители столицы обратились к специалистам за консультациями почти 30 тысяч раз.