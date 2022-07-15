Российско-китайское сотрудничество укрепилось минимум на десять пунктов

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Значение показателя «Индекс счастья импортера из Китая» (изменение общих рыночных условий и стоимости услуг, влияющих на цену осуществления импортных операций из Китая в Россию) достигло в июне своих максимальных значений за 2022 год. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Союз провел исследование показателей уровня потребительской способности в России, уровня промышленной инфляции КНР, сроков и стоимости доставки грузов, а также стоимости заемного финансирования для импортеров. В результате выяснилось, что значение индекса выросло на 9,3 пункта от уровня марта (или на 10,6 процента) по сравнению с маем прирост составил 1,6 пункта (плюс 1,7 процента), к началу года его значение выросло на 1,1 пункта (плюс 1,1 процента).

Исследователи РАСПП пришли к выводу, что условия бизнеса в России для китайских импортеров постепенно улучшаются. Так, среди ключевых позитивных факторов: сезонное снижение стоимости логистики, благоприятный для импортеров курс рубля, а также удешевление стоимости кредитования. Однако подорожание логистики и увеличение сроков доставок со снижением курса рубля рискуют привести к ухудшениям условий в июле.

В конце июня востоковед Николай Вавилов рассказал, что импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, локдаунов и колебаний рубля. Он пояснил, что большая часть китайской логистики в Россию — это перевозки морем.

Они испытали рост цен из-за глобальной инфляции. Также многие страны заморозили на время свою экономическую активность, так как хотят дождаться стабилизации курса рубля.