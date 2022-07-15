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Эксперт рассказал о возможностях трудоустройства женщин с детьми

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал о возможностях трудоустройства женщин с детьми
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

За последние два с половиной года сотрудниками службы занятости трудоустроено в Москве около 30 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста. Об этом рассказал директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

Он отметил, что для женщин с детьми представлен большой перечень различных направлений и сервисов для поиска работы. Для женщин, находящихся в декрете, важна дополнительная адаптация по месту работы, повышении своих навыков, а зачастую и смена профиля.

Как отметил Андрей Тарасов, многие женщины с детьми выбирают позиции администраторов, экономистов. Многих привлекает сервисная индустрия — ресторанный и гостиничный бизнес.

Также популярен такой формат, как самозанятость. Это дает возможность подобрать удобный график работы, количество задач.

— Мы понимаем, что на самом деле, когда у мамочки уже есть ребенок, а ребенок — это тоже своего рода работа, очень важно, где будет находиться место работы, чтобы было удобно отвести и забрать ребенка из детского сада, — добавил эксперт в комментарии НСН.

Специалисты столичной службы занятости населения за 2,5 года помогли трудоустроиться 30 тысячам женщинам с детьми до семи лет. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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