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Столичная служба занятости помогла 30 тысячам мам найти работу

Александр Афонин
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Столичная служба занятости помогла 30 тысячам мам найти работу
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Специалисты столичной службы занятости населения за 2,5 года помогли трудоустроиться 30 тысячам женщинам с детьми до семи лет. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем, — сказала она.

Заммэра отметила, что специалисты службы при подборе вакансии рассматривают не только уровень образования, квалификацию и так далее, но и личные предпочтения соискателей. Кроме того, сотрудники помогут пройти профессиональное обучение, чтобы лучше соответствовать требованиям работодателя.

Так, треть соискателей предпочли офисную работу. Около 24 процентов обратившихся нашли работу в сервисной индустрии. Третье место по популярности заняла оптовая и розничная торговля, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специализированный центр занятости «Моя карьера» подготовил на июль цикл образовательных мероприятий, посвященных трудоустройству и открытию своего дела. На занятиях москвичи узнают, как произвести впечатление на собеседовании, научатся составлять резюме и многое другое.

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