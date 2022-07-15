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Эндокринолог пояснила, почему при диабете нельзя есть рис

Ирина Игнатенко
Общество
Эндокринолог пояснила, почему при диабете нельзя есть рис
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Почему не стоит есть рис людям с диабетом, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

По словам врача, рис не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением. Связано это с тем, что продукт имеет высокий гликемический индекс (влияние углеводов в продуктах на повышение глюкозы в крови) — до 70–80 единиц.

— Допустимая норма — 100 граммов белого риса раз в неделю. Впрочем, если очень хочется риса, то предпочтение лучше отдавать черному и дикому рису с гликемическим индексом 45–50, — пояснила Губкина в комментарии aif.ru.

Она добавила, что для диабетиков важную роль в лечении и нормализации обменных процессов играет правильное сбалансированное питание.

Всего сахарным диабетом во всем мире страдает более 400 миллионов человек. При этом существуют скрытые признаки недуга, которые возникают на ранней стадии заболевания у людей с первым и вторым типом диабета.

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