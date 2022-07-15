Загрутдинов: Эстакада через МЦД-2 на южном участке МСД готова на 85 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты завершили строительство эстакады через железнодорожные пути второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) на южном отрезке Московского скоростного диаметра (МСД) на 85 процентов. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 15 июля.

— Эстакаду основного хода на южном отрезке скоростного диаметра через железнодорожные пути МЦД-2 со съездами на улицу Дорожную построили на 85 процентов. В настоящее время строители ведут работы по устройству металлического пролета над железнодорожными путями Курского направления, — заявил Загрутдинов.

Он добавил, что всего на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД запланировано строительство 11,3 километра дорог, в том числе одной эстакады, тоннеля и путепровода.

По словам Загрутдинова, Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды будут полностью завершены в 2023 году.

До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство эстакады южного участка МСД через Волгоградский проспект на 50 процентов.