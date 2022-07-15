Макаревич подтвердил отмену концертов «Машины времени» в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов в нескольких городах России. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

По его словам, в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге выступлений действительно не будет. При этом на сайте группы все еще опубликована афиша с расписанием концертов. Макаревич подчеркнул, что не знает, по какой причине ее не удалили.

— Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача — выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь и отношения к этому, по счастью, не имею никакого, — цитирует артиста РИА Новости.

Макаревич сейчас находится в Израиле вместе с супругой и новорожденным сыном. 16 мая певец рассказал, планирует ли вернуться на родину. Он пояснил, что лишен возможности строить какие-то долгосрочные планы. Также Макаревич добавил, что не знает, куда приведет дорога, по которой сейчас идет российское государство.