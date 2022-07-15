Международный фестиваль «Опера — всем» стартовал в Петербурге

Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз стартовал музыкальный фестиваль «Опера — всем». По традиции его открытие прошло на Соборной площади Петропавловской крепости, сообщает ФАН.

— Мы уже 11-й раз проводим этот фестиваль, и Санкт-Петербург — это действительно культурная столица России, задача которой не только сохранять культурное наследие, но и приумножать его. А одним из элементов культурного наследия являются наши традиции. И одна из таких традиций появилась в Санкт-Петербурге: каждое лето встречаться под открытым небом и слушать оперу, — отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Фестиваль уже успел полюбиться жителям города. В этом году на открытие пришло около пятнадцати тысяч зрителей.

В этом году открытие фестиваля пришлось перенести на сутки из-за плохой погоды и штормового предупреждения. С 13 по 24 июля гости смогут насладиться такими легендарными постановками, как «Ромео и Джульетта», «Царь и Плотник» и «Золушка». Все постановки пройдут под открытым небом в знаковых местах Петербурга, передает издание «Невские новости».

Гастрономический фестиваль «Вкусы России», объединивший производителей из разных уголков страны, проходит в Москве. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».