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Почти 600 тысяч вопросов помог решить москвичам портал «Наш город» за полгода

Араз Салехов
Город
Почти 600 тысяч вопросов помог решить москвичам портал «Наш город» за полгода
Фото: Unsplash

Москвичи решили почти 600 тысяч вопросов с помощью портала «Наш город» за полгода. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие портала «Наш город», Александр Пищелко.

— Только за первое полугодие 2022 года с помощью портала «Наш город» устранили почти 600 тысяч нарушений. Это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Больше всего обращений поступало по вопросам ненадлежащего санитарного состояния дворовой территории — 195 тысяч, о ненадлежащем санитарном состоянии дорог сообщили 55 тысяч раз, а обращений по вопросу ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями во дворе было 42 тысячи, — отметил он.

Так, воспользовались услугами сервиса уже почти 1,9 миллиона москвичей.

В четверг, 2 июня, депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что портал «Наш город» позволяет расширить форматы участия жителей столицы в решении городских проблем. По его словам, большинство обращений касается дворовой инфраструктуры, на втором месте — проблемы с дорожным покрытием, на третьем — освещение в многоквартирных зданиях.

Депутат заявил, что это говорит об озабоченности активных жителей как комфортом, так и безопасностью.

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