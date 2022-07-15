Строительство дома по реновации на 841 квартиру началось в Северном Измайлове

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-я Парковая улица, 11 Карта всех событий

Строительство новостройки по программе реновации стартовало в районе Северное Измайлово. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 15 июля.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода — производится вынос инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году, — сообщил Загрутдинов.

Так, в новостройке планируется 841 квартира: 145 однокомнатная, 564 двухкомнатные и 132 трехкомнатные. При этом в десяти из них увеличат и установят специальную сантехнику для маломобильных новоселов. Постройка будет располагаться на 11-й Парковой улице.

Также в вестибюле обустроят комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, а также повесят почтовые ящики. Новостройку оснастят системой видеонаблюдения и автоматическим реагированием дверей на срабатывание пожарной сигнализации.

Близлежащую территорию жилого здания озеленят, на ней разобьют газоны и цветники, а также возведут детскую и спортивную площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме этого, в рамках реализации программы реновации утвержден проект дома на 184 квартиры в районе Выхино-Жулебино. В нем будет 24 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 24 трехкомнатных квартиры, в которых выполнят полную отделку и установят необходимое сантехническое оборудование, осветительные приборы, выключатели и кухонные плиты.