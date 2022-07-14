Дом на 184 квартиры построят в Выхино-Жулебине по программе реновации

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В рамках реализации программы реновации утвержден проект дома на 184 квартиры в районе Выхино-Жулебино. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, новый дом возведут по адресу Ташкентская улица, земельный участок 14/1. В нем будет 24 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 24 трехкомнатных квартиры, в которых выполнят полную отделку и установят необходимое сантехническое оборудование, осветительные приборы, выключатели и кухонные плиты.

— Некоторые из них специально оборудуют для маломобильных жильцов, — приведены слова Яковлевой на официальном сайте мэра Москвы.

У входа в здание обустроят помещения для консьержа и колясочную. Во дворе будут оборудованы парковки, тротуары, места для отдыха, спортивная и детские площадки.

Накануне сообщалось, что в районе Царицыно в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. В новостройке расположатся 97 квартир с остекленными балконами и лоджиями.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, более 60 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры с начала реализации программы.