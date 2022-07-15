Премьер Венгрии: Экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается

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Политика Евросоюза не оправдала возложенных на нее надежд и возымела обратный эффект. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 15 июля.

По словам венгерского политика, санкционная политика европейских стран не принесла того результата, которого планировалось добиться, и обернулась против ЕС.

— Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, — сказал Орбан.

Кроме того, премьер-министр посоветовал всем трудоустроенным ценить свою работу, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад. Он отметил, что все международные исследования, анализы и прогнозы, с которыми он имеет дело, показывают, что европейская экономика «начинает сжиматься» из-за комбинированного эффекта от санкционной политики и конфликта на Украине, передает РИА Новости.

24 июня советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что западным странам сейчас следует перестать вводить санкции в отношении РФ и начать переговоры с Москвой о прекращении огня на Украине. По его мнению, антироссийские санкции не сумели нанести какого-либо серьезного ущерба экономике РФ. Более того, Европа, скорее, окажется в проигрыше, если продолжит их вводить.

Затем венгерский посол в ФРГ Петер Дьеркеш заявил, что его страна планирует сотрудничать с Россией в разных областях, несмотря на санкционное давление Запада.