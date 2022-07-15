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Между Петербургом и Выборгом могут запустить дополнительную электричку

Ирина Игнатенко
Общество
Между Петербургом и Выборгом могут запустить дополнительную электричку
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Между Северной столицей и Выборгом могут запустить дополнительную «Ласточку». Об этом рассказали в пресс-службе АО «СЗППК».

Электрички, следующие в Выборг из Северной столицы, зачастую бывают переполнены пассажирами. Особенно высокий спрос на «Ласточку» перед окном в расписании, длящимся два с половиной часа. В пик туристического сезона попасть на нужный поезд становится проблематично.

— В настоящее время компания совместно с РЖД прорабатывает вопрос назначения еще одного поезда «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург — Выборг в дневное время. В случае наличия технической возможности будет организована работа по его включению в транспортный заказ субъектов РФ на следующий год, — рассказали «Невским новостям» представители пресс-службы компании.

До этого стало известно, что с 1 июня время в пути на двухэтажном поезде Петрозаводск — Москва сократилось на 53 минуты. Также внесены изменения в расписание. Так, с 2 июня на станцию Бологое поезд будет прибывать в 05:09, а стоянка сократится на 1 минуту; на станцию Тверь — в 06:52; на Ленинградский вокзал — в 09:23.

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