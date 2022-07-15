Злоумышленник похитил свыше 95 миллионов из индивидуальных банковских сейфов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Мужчина похитил свыше 95 миллионов рублей из индивидуальных банковских сейфов в мае 2021 года. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В мае прошлого года данным способом обвиняемый совершил три кражи на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. По данным фактам следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одно производство, — отметила она.

По данным следствия, фигурант взял в аренду банковские ячейки в различных отделениях одного из столичных банков. Находясь в хранилище, злоумышленник повреждал стенки перегородок между арендованными им и рядом находящимися ячейками, после чего совершал кражу денежных средств. Мужчина пользовался тем, что в банковских помещениях он находился один и за его действиями никто не наблюдал.

Вскоре о его действиях узнали и объявили мужчину в международный розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено его местонахождение. Его задержали на территории Смоленской области. Волк уточнила, что его доставили в Москву для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Уголовное дело уже направлено в Пресненский районный суд столицы для рассмотрения, сообщает сайт «МВД Медиа».

Похожий случай произошел и в другом банке. В частности, злоумышленник, находясь в помещении финансово-кредитной организации, во время обслуживания обнаружил в ячейке для передачи наличных кассиру оставленные кем-то 500 тысяч рублей. Незаметно забрав денежные средства, он скрылся.