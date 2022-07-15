Врач дал советы, как людям обезопасить себя при высокой солнечной активности

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Как при высокой солнечной активности обезопасить себя, рассказал семейный врач Алексей Добровольский.

Врач предупредил, что днем, в пик активности солнца, не стоит находиться на улице.

— Если вы отдыхаете, то, соответственно, следует избегать в полуденное время находиться на открытом солнце с открытыми участками тела, потому что они однозначно обгорят даже за нахождение в течение одного-двух часов под солнечной инсоляцией, — подчеркнул он в комментарии Nation News.

Если очень хочется выйти на солнце, то обязательно нужно использовать крем с фильтрами от ультрафиолета, при этом обязательно смотреть маркировку. По словам врача, она должна быть от 30 до 50.

Врач предупредил, что не стоит максимально раздеваться, лучше выбрать одежду из натуральных тканей, которая не обтягивает.

На юге России в ближайшее время ожидается «опасное солнце». Это означает, что уровень ультрафиолетового излучения будет выше допустимых значений. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Царьград.

До этого синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернется жара.