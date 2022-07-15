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Уборщица в Домодедове похитила личные вещи пассажирки на сумму свыше 30 тысяч рублей

Араз Салехов
Происшествия
Уборщица в Домодедове похитила личные вещи пассажирки на сумму свыше 30 тысяч рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В столичном аэропорту Домодедово уборщица украла у пассажирки чехол с одеждой на сумму свыше 30 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в транспортную полицию обратилась женщина с сообщением о потере чехла с новым костюмом, кожаной курткой и платьем, оставленным ей без присмотра в зале международного вылета. Сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей.

Посмотрев камеры видеонаблюдению сотрудники полиции быстро вычислили похитителя. Ею оказалась уборщица воздушной гавани. В содеянном женщина сразу же созналась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

При этом в столичном аэропорту Шереметьево произошла похожая ситуация. Фигурантом уголовного дела оказалась бортпроводница, похитившая у пассажира свыше шести тысяч долларов.

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