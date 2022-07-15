Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Скоропомощной комплекс ГКБ имени Филатова готов более чем наполовину

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Скоропомощной комплекс ГКБ имени Филатова готов более чем наполовину
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство скоропомощного стационарного комплекса городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова на 62 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 15 июля.

— Мы продолжаем возведение новых скоропомощных комплексов на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Так, в районе Вешняки при ГКБ № 15 имени Филатова продолжается возведение корпуса для оказания экстренной помощи. В настоящее время на объекте подходят к завершению фасадные работы, продолжается черновая отделка помещений, — заявил Бочкарев.

Он добавил, что четырехэтажный комплекс рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. В медучреждении разместят шесть профильных операционных и установят современное оборудование. Прилежащую территорию благоустроят.

Бочкарев заключил, что завершить строительство стационарного комплекса планируется в 2023 году.

11 июля сообщалось, что в столичном районе Царицыно специалисты возведут подстанцию скорой медицинской помощи на шесть машино-мест по программе реновации.

Строительство Москва Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Все мнения
О проекте