Андрей Бочкарев: Скоропомощной комплекс ГКБ имени Филатова готов более чем наполовину

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство скоропомощного стационарного комплекса городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова на 62 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 15 июля.

— Мы продолжаем возведение новых скоропомощных комплексов на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Так, в районе Вешняки при ГКБ № 15 имени Филатова продолжается возведение корпуса для оказания экстренной помощи. В настоящее время на объекте подходят к завершению фасадные работы, продолжается черновая отделка помещений, — заявил Бочкарев.

Он добавил, что четырехэтажный комплекс рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. В медучреждении разместят шесть профильных операционных и установят современное оборудование. Прилежащую территорию благоустроят.

Бочкарев заключил, что завершить строительство стационарного комплекса планируется в 2023 году.

11 июля сообщалось, что в столичном районе Царицыно специалисты возведут подстанцию скорой медицинской помощи на шесть машино-мест по программе реновации.