Эксперты напомнили о доступных многодетным семьям льготах

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Эксперты Роскачества рассказали про обилие выплат и льгот, которые положены семьям с детьми.

Так, семьям с детьми от 8 до 16 лет производятся выплаты: это одна из мер поддержки государством в нынешней экономической ситуации. Единственным условием для таких выплат является доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.

Размер таких выплат разнится: 50, 75 или даже 100 процентов от суммы прожиточного минимума на ребенка в регионе. Для получения выплат необходимо подать заявление в МФЦ или ПФР.

Также эксперты напоминают о существовании единовременной и ежемесячной выплат, которые начисляются до достижения ребенком полутора лет. Оформить их можно по месту работы или в органах соцзащиты.

Если третий (или последующий) ребенок родился после 1 января 2019 года и до 31 декабря 2022 года, родители могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Однако для получения выплаты на погашение ипотеки важно, чтобы кредит был получен до 1 июля 2023 года.

Для получения необходимо оформить заявление на погашение кредита в банке. Заполнив заявку по форме, следует заявить о своем желании получить выплату.

После чего заявка передается в «Дом.рф», и он уже перечисляет банку сумму льготы. Однако количество и размер таких льгот варьируется в зависимости от региона.

«Вечерняя Москва» собрала все денежные выплаты, которые могут получить родители в России. Так, например, в стране существует пособие для будущих мам.

Данное пособие выплачивается каждый месяц с 12-й недели беременности. Его размер равен половине прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в регионе.