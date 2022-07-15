Два учебных корпуса построят на территории МАРХИ

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Рождественка, 11с7 Карта всех событий

На территории Московского архитектурного института (МАРХИ) планируется построить два новых учебных корпуса. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в пятницу, 15 июля.

Работы планируется начать в глубине территории учебного заведения со стороны здания Московского дома художника и доходного дома Третьяковых.

— Один из учебных корпусов будет построен на месте здания гаража и частично сохранит свою функцию — стоянка переместится на подземный уровень. Над ней построят двухэтажный корпус, в котором расположатся мастерские и учебные кабинеты. Второе новое здание будет пятиэтажным, в нем предусмотрено оборудование дипломных аудиторий, — пояснила Княжевская.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что строительство новых корпусов будет способствовать изучению технологической и управленческой стороны профессии архитектора, а также развитию образовательной программы вуза.

12 июля специалисты приступили к строительству учебного корпуса в столичном районе Преображенское. В здании обустроят медицинские кабинеты, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и IT-полигон.