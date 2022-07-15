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Полиция задержала двух мошенников за махинации с регистрацией приезжих

Антон Махов
Происшествия
Полиция задержала двух мошенников за махинации с регистрацией приезжих
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в фиктивной постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Злоумышленники — это москвич 45 лет и 33-летний приезжий. Полиция установила, что оба мужчины, будучи администраторами хостелов, незаконно оформили более двух тысяч уведомлений о прибытии иностранцев.

Они указывали адреса регистрации в хостелах в Токмаковом переулке и на улице Маросейка. Мошенники знали, что обманутые не получат помещения в пользование, пояснила Гузь.

Дознанием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по статье 322.3 уголовного кодекса России. Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Недавно полицейские обнаружили нелегальных мигрантов. Они незаконно жили и трудились в одном из организованных швейных цехов в Балашихе. В ходе рейда полиция проверила 25 мигрантов из соседнего зарубежья.

Басманный район Полиция Центральный административный округ (ЦАО)
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