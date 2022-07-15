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Благотворительный турнир по гольфу в рамках фестиваля «Сильные фигуры» пройдет 24 июля

Оксана Васильева
Общество
Благотворительный турнир по гольфу в рамках фестиваля «Сильные фигуры» пройдет 24 июля
Фото: Unsplash

24 июля в гольф-клубе Moscow Country Club состоится благотворительный турнир по гольфу в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

В рамках турнира состоится матчевая встреча в формате «Сборная России – Сборная Мира» .За сборную России сыграют депутаты Государственной Думы Александр Жуков, Светлана Журова, Айрат Фаррахов, организатор фестиваля Евгений Ковтун, трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова и многие другие известные государственные деятели и бизнесмены. За сборную Мира будут играть представители дипломатических миссий самых разных государств (Индия, Вьетнам, Замбия, Зимбабве, Кения и т.д.), а также известные спортсмены, обладатели олимпийских наград Зарах Имбал (Индия), Вадим Девятовский (Беларусь). В каждой команде будет играть 28 гольфистов.

После турнира по гольфу состоится еще одно мероприятие. В увлекательной спортивной игре, придуманной организаторами фестиваля, под названием «керлингольф», встретятся 12 олимпийских чемпионов разных лет. Свое участие в этом турнире уже подтвердили амбассадоры фестиваля Мария Киселева, Софья Великая и Елена Веснина. Кроме того для любителей шахмат состоится сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

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