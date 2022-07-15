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Продажи новых автомобилей в России снизились на 57 процентов

Ирина Игнатенко
Общество
Продажи новых автомобилей в России снизились на 57 процентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За первые шесть месяцев 2022 года в России зафиксировали снижение спроса на новые автомобили на 57 процентов. При этом самое большое снижение продаж автомобилей зафиксировано в Башкирии — 64,3 процента.

Согласно проведенному социологическому исследованию, около 70 процентов автолюбителей хотели бы приобрести новый автомобиль. При этом лишь 18 процентов решились на покупку.

Как сообщает издание argumenti.ru, среди предпочтений россиян японские и корейские бренды — Toyota, Hyundai и Kia.

По прогнозам экспертов, продажи должны возрасти в 2023 году, рынок должен вернуться к прошлым показателям.

Во второй половине июля в России стартует программа льготного автокредитования. По ней планируют реализовать не менее 50 тысяч машин со скидками от 20 до 35 процентов. «Вечерняя Москва» разобралась, как это будет работать.

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