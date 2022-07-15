Конкурс на поставку подвижного состава для МЦД-3 и МЦД-4 объявили в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице сообщили о начале конкурса на поставку подвижного состава для третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 15 июля.

— Обновление подвижного состава — одно из главных направлений нашей работы для запуска еще двух диаметральных маршрутов. Для МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем получить 95 новых составов. Принято решение 36 из них закупить силами ГУП «Московский метрополитен», для этого объявлен новый конкурс на поставку подвижного состава, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также добавил, что такое обновление позволит производить рельсы транспортных средств с учетом самых современных технологий, а также предоставит специалистам долгосрочные контракты, финансовый потенциал в целях импортозамещения.

Отмечается, что столичный метрополитен способствует увеличению размеров авансовых платежей для поставщиков подвижного состава до 30 процентов от годового объема поставки в целях поддержки реализации МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что специалисты могут построить глубокий тоннель под центром города для соединения Ярославского и Павелецкого направлений железных дорог в рамках проекта пятого направления Московских центральных диаметров (МЦД-5).