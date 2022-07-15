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Более 3,5 тысячи семей получили новые квартиры по реновации на юго-востоке Москвы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 3,5 тысячи семей получили новые квартиры по реновации на юго-востоке Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 3,5 тысячи семей получили новые квартиры в домах, построенных в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в пятницу, 13 июля.

— На юго-востоке столицы под заселение передано уже 28 домов. Новостройки расположены в Кузьминках, Лефортове, Люблине, Текстильщиках, Нижегородском, Рязанском и Южнопортовом районах. Еще один жилой корпус на Люблинской улице введен в эксплуатацию в конце июня и сейчас готовится к передаче под заселение, — заявил Левкин.

По его словам, в данный момент на территории ЮВАО проектируется и строится 65 домов. Больше всего новостроек находится в Люблине и Кузьминках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Левкин заявил, что правом на покупку дополнительной квартиры на льготных условиях воспользовались 500 столичных семей, переехавших в новые дома по программе реновации. Купить можно только одну дополнительную квартиру общей площадью не более 100 квадратных метров. Помимо этого, у жителей столицы есть возможность приобрести квартиру с большим количеством комнат или большей площади со скидкой 10 процентов.

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