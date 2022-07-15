Дополнительные квартиры по реновации на льготных условиях приобрели 500 семей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правом на покупку дополнительной квартиры на льготных условиях воспользовались 500 столичных семей, переехавших в новые дома по программе реновации. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в пятницу, 15 июля.

— Возможность выбрать район с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей — удобная опция для участников программы, — заявил Левкин.

На официальном сайте мэра Москвы пояснили, что купить можно только одну дополнительную квартиру общей площадью не более 100 квадратных метров в доме, построенном по программе реновации. Помимо этого, у жителей столицы есть возможность приобрести квартиру с большим количеством комнат или большей площади со скидкой 10 процентов.

До этого сообщалось, что Бескудниковский район занял первое место в столице по числу объектов коммерческой инфраструктуры на первых этажах домов, построенных по программе реновации. На первых этажах домов по реновации работает уже 65 организаций социально-бытового назначения.