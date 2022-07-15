Новостройки по реновации в Бескудниковском районе лидируют по числу коммерческих объектов

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район Карта всех событий

Бескудниковский район занял первое место в столице по числу объектов коммерческой инфраструктуры на первых этажах домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на первых этажах домов по реновации работает уже 65 организаций социально-бытового назначения.

— Чаще всего на первых этажах новостроек открываются пункты выдачи онлайн-заказов различных интернет-магазинов, кофейни и пекарни, продуктовые магазины, аптеки и салоны красоты. Это именно та инфраструктура, которая регулярно востребована жителями новостроек и соседних домов, — сказал Левкин.

Кроме того, в этих помещениях располагаются еще цветочные магазины, ателье и специализированные торговые точки. В тех домах, которые еще только заселяются, на первых этажах работают центры информирования по переселению, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Глава департамента отметил несколько положительных моментов в открытии коммерческих объектов на первых этажах жилых зданий. Так, создаются новые рабочие места, повышается доступность услуг, улучшается комфорт проживания в микрорайоне, поскольку объекты используют не только жители новостроек, но и соседних домов.

До этого сообщалось о начале строительства еще одного дома по реновации в Северном Измайлове. Здание рассчитано на 841 квартиру.

Также в рамках реализации программы реновации утвержден проект дома на 184 квартиры в районе Выхино-Жулебино. В нем будет 24 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 24 трехкомнатных квартиры, в которых выполнят полную отделку и установят необходимое сантехническое оборудование, осветительные приборы, выключатели и кухонные плиты.