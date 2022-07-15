Предприниматель пояснил, что нужно сделать для улучшения условий ведения бизнеса

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В настоящее время предприниматели находятся в трудном положении, поэтому, с одной стороны, им нужно больше свободы, а с другой — необходимо планирование и участие государства. Об этом рассказал вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

— Свобода предпринимательства — это очень важная вещь, но кроме нее есть еще налоговая политика, элементы планирования. Дело в том, что мало производить, нужно производить именно то, что необходимо, и нужно иметь для этого гарантированный сбыт. Именно тогда предприниматель будет чувствовать себя хорошо, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Также предприниматель выдвинул ряд предложений для улучшения условий ведения бизнеса. По мнению эксперта, должен быть определенный порог, когда НДФЛ снимается полностью. Также необходимо сделать так, чтобы система налогового и бухгалтерского учета работала проще.

Государственную поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда» получат 43 столичных предприятия. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.