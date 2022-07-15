Более 40 предприятий Москвы получат поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда»

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Государственную поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда» получат 43 столичных предприятия. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

— За первое полугодие в Агентство стратегического развития Москвы, которое является оператором нацпроекта, было подано более 170 заявок от предприятий, 70 из них прошли очные отборы, — заявил он.

Он добавил, что 32 предприятия получат адресную поддержку, направленную на повышение эффективности работы, а 11 — системную. Так, адресную поддержку уже получают столичные производители электрозаправочных станций, санитайзеров, пластиковых окон, силовых проводов, упаковки.

Уточняется, что участвующие в проекте предприятия могут получить системную поддержку в виде участия в программах «Акселератор экспортного роста», «Лидеры производительности», помощь в создании корпоративного центра компетенций или движения рационализаторов, направленных на мотивацию и рост профессионализма команды для повышения эффективности бизнеса.

Участниками нацпроекта в 2022 году могут стать 109 организаций. Всего же, как уточняется, за три года поддержка будет оказана 561 предприятию.

11 июля сообщалось, что столичная компания, выпускающая зарядные станции для электромобилей, увеличила эффективность производства на 20 процентов. Отмечается, что компания участвует в национальном проекте «Производительность труда». Повысить эффективность предприятия планировалось в течение полугода, однако показателей удалось достичь за три месяца.