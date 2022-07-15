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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время
Деньги / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Руководитель аналитического департамента Артем Деев дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время.

По мнению специалиста, одними из ключевых факторов, влияющих на курс валют, станут решения российского правительства по бюджетному правилу и другим инструментам для достижения сбалансированного курса. Деев отметил, что Центробанк намерен принять меры, чтобы вернуть курс к уровню 70 рублей за доллар.

По словам эксперта, это необходимо для пополнения бюджета и выравнивания финансовых показателей экспортеров.

В случае введения соответствующих мер стоимость доллара в ближайшее время сможет вернуться к уровню 60—62 рубля.

При этом он добавил, что к укреплению национальной валюты могут привести квартальные выплаты в бюджет в конце июля, передает RT.

Самое важное в любой экономике — четкие правила игры и стабильность, поэтому предсказуемость курса валюты важнее конкретного значения этого самого курса в данный момент. Такое заявление сделал международный финансовый консультант Василий Еременко.

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