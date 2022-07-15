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Финансовый консультант пояснил, почему прыгающий курс валют плохо влияет на экономику

Ирина Игнатенко
Общество
Финансовый консультант пояснил, почему прыгающий курс валют плохо влияет на экономику
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самое важное в любой экономике — четкие правила игры и стабильность, поэтому предсказуемость курса валюты важнее конкретного значения этого самого курса в данный момент. Такое заявление сделал международный финансовый консультант Василий Еременко.

Он пояснил, что стабильность и предсказуемость курса валют важна для всех игроков рынка, поэтому в настоящее время многие испытывают трудности.

— Самое плохое, что курс меняется изо дня в день. То есть каждый день мы видим изменения курса на несколько пунктов, это много. И это достаточное большое колебание для того, чтобы выстраивать какую-то внятную и долгосрочную финансовую стратегию компаниям, бизнесу, — отметил он в комментарии РИАМО.

Эксперт добавил, что цены в российских магазинах сразу выросли на 30 процентов, а курс еще не успел поменяться. Это произошло потому, что продавцы заложили премию за риск того, что они не смогут закупиться и восполнить свою номенклатуру в связи с проблемами поставок и колебаниями курса.

14 июля курс евро опустился ниже курса доллара впервые за 20 лет. Эксперты не исключают, что евро продолжит снижаться по отношению к американской валюте и через месяц ее курс составит 0,99 доллара, а через года она упадет до 0,95 доллара, передает ФАН.

До этого Василий Еременко назвал валюты, на которые можно смело менять рубли.

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