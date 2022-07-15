Москвичам рассказали, когда в город вернется жара

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается прохладная погода, возвращение жары в Москву пока не прогнозируется. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 15 июля.

— Я не вижу пока никаких перспектив по возвращению жары, с каждым днем мы сваливаемся в не экстремальное, но похолодание. Завтра единственный денек комфортный — плюс 20-25 градусов, солнечный и преимущественно без осадков, а потом, с воскресенья и на следующей неделе, ожидаются короткие дожди с вероятностью грозы и похолодание, — заявил Тишковец.

По его словам, на следующей неделе в столице ожидается около 20 градусов тепла и сырая погода. При этом не исключено, что к концу летнего сезона в город вернется 30-градусная жара, передает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 15 июля, столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–23 градусов тепла.