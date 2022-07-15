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«Комфортная температура»: синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 15 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
«Комфортная температура»: синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 15 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 15 июля, столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–23 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе будет теплая погода с благоприятным кислородным режимом и без ощущения термического дискомфорта. Такие условия, по медицинской оценке, можно назвать индифферентными для большинства метеозависимых людей.

Можно больше времени уделить отдыху и занятиям спортивными и закаливающими процедурами на воздухе. Комфортная температура и не очень высокий индекс солнечной активности позволяют принимать как солнечные, так и воздушные ванны в парках и других зонах отдыха.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «бархатный сезон» с 15 июля. Тем не менее он допустил возможное понижение температуры в будущем, но оно будет незначительным.

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