Синоптик пообещал москвичам «бархатный сезон» с 15 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несмотря на временное похолодание, с 15 июля Москву ожидает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды окажется на примерно одинаковом уровне. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Температура воздуха понижается, но вода остается теплой. Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22–23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах, — 23–24 градуса, — рассказал он.

Тем не менее синоптик допускает возможное понижение температуры в будущем, но оно будет незначительным. Так, в пятницу, 15 июля, в Москве ожидается 22–24 градуса тепла, в субботу, 16 июля, — 21–23 градуса, а в воскресенье, 17 июля, —19–24 градуса, передает слова Вильфанда ТАСС.

Также Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в Москве к концу недели. По его словам, в столице в четверг, 14 июля, начнется похолодание.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы может выпасть до 14 миллиметров осадков. Уточняется, что максимальная температура в этот день составит 24 градуса тепла.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернется жара. По его словам, до конца второй декады июля жара в столицу точно не вернется.