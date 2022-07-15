Психолог рассказал о симптомах гемофобии

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Психолог и гипнолог Николоз Цаава рассказал симптомах гемофобии и способах излечиться от нее.

Эксперт пояснил, что страх перед видом крови, как и любая другая фобия, вызывается триггером — даже красная капелька, просочившаяся после укола, а то и просто мысль о крови могут вывести человека из равновесия, не говоря о серьезных ранах или, например, переливании. У человека могут возникнуть повышенное сердцебиение, измениться давление, увеличиться потоотделение.

— При гемофобии сердцебиение может быть пониженным, давление может быть пониженным. Вследствие этого меньше кислорода поступает в кровь, меньше кислорода попадает в мозг. И все — у человека головокружение, потеря сознания, обморок, — отметил психолог.

Если приступы гемофобии случаются регулярно, не стоит оттягивать прием у доктора. Стандартным и самым эффективным способом борьбы далее станет прием у эксперта с медобразованием — психотерапевта, психолога-гипнолога. Чтобы научиться контролировать страхи, необходимо разобраться в триггерах и причинах, передает Пятый канал.

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