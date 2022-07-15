Почти 13,5 тысячи водителей привлекли к ответственности за пьяную езду с начала 2022 года

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Почти 13,5 тысячи водителей за полгода привлечены к ответственности за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Известно, что 6424 водителя привлечены за езду в пьяном виде. От медицинского освидетельствования отказались 6307 автолюбителей.

За факт повторного управления автомобилем в нетрезвом виде к ответственности привлекли 700 человек. Они понесут наказание по статье за пьяное вождение или отказ от экспертизы, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Также с начала 2022 года в Москве зарегистрировали 169 ДТП с участием автомобилей каршеринга. Это на 12 процентов меньше, чем в прошлом году за то же время.

Недавно в ведомстве назвали главные причины самых опасных дорожных аварий. По итогам первого полугодия 2022 года к подобным причинам ДТП автоинспекторы отнесли столкновения автомобилей и другого транспорта, а также наезды на пешеходов. В первую пятерку наиболее травмоопасных аварий на дороге вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.