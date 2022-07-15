Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 13,5 тысячи водителей привлекли к ответственности за пьяную езду с начала 2022 года

Антон Махов
Происшествия
Почти 13,5 тысячи водителей привлекли к ответственности за пьяную езду с начала 2022 года
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Почти 13,5 тысячи водителей за полгода привлечены к ответственности за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Известно, что 6424 водителя привлечены за езду в пьяном виде. От медицинского освидетельствования отказались 6307 автолюбителей.

За факт повторного управления автомобилем в нетрезвом виде к ответственности привлекли 700 человек. Они понесут наказание по статье за пьяное вождение или отказ от экспертизы, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Также с начала 2022 года в Москве зарегистрировали 169 ДТП с участием автомобилей каршеринга. Это на 12 процентов меньше, чем в прошлом году за то же время.

Недавно в ведомстве назвали главные причины самых опасных дорожных аварий. По итогам первого полугодия 2022 года к подобным причинам ДТП автоинспекторы отнесли столкновения автомобилей и другого транспорта, а также наезды на пешеходов. В первую пятерку наиболее травмоопасных аварий на дороге вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.

Происшествия ГИБДД пьяная езда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Все мнения
О проекте