Специалист объяснил, как рассчитать потребность воды у детей

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Существует необходимость в соблюдении питьевого режима у детей, поскольку в раннем возрасте чувство жажды несильно выражено из-за физиологической системы организма. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал председатель правления «Ассоциации питьевой воды в розлив» Артем Старостин в пятницу, 15 июля.

— Вода подходит как нельзя лучше для утоления жажды. А вот сокосодержащие напитки и молочные коктейли не несут никакой пользы, — отметил он.

Эксперт уточнил, что молодой организм говорит о наличии большого количества удельного веса воды в его составе. Для того чтобы рассчитать потребность воды у детей необходимо воспользоваться специальной формулой. Так, ребенок до одного года должен выпивать по 80–100 миллилитров воды в день. Но уже при массе тела 10–20 килограммов, следует добавить 50 миллилитров за каждый килограмм свыше.

При этом для детей с весом более 20 килограммов расчет иной: к 600 миллилитрам необходимо добавить дополнительные 20 миллилитров на каждый килограмм массы тела.

Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер напомнил о необходимости потреблять как можно больше жидкости в жару. Он отметил, что многие россияне не знают правил питья. По его словам, человеку стоит воздержаться от употребления ледяных, сладких газированных напитков с различными вкусовыми добавками.