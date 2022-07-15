«ОК» обновили функционал для публикации лонгридов

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» представила новый функционал для публикации лонгридов, чтобы пользователи «ОК» смогли создавать и форматировать полноценные статьи с помощью удобного редактора. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

— Авторы могут создавать лонгриды до 64 тысячи знаков, что дает возможность публиковать длинные мультимедийные статьи в рамках одной заметки. А автосохранение каждые три секунды позволит сберечь контент даже при потере соединения, — отметили в пресс-центре.

Так, пользователи соцсети смогут выделять заголовки, цитаты, добавлять фото, видео и использовать многие другие функции. При этом обновление позволит авторам крупноформатного контента быстро найти себе новых читателей и подписчиков.

Отмечается, что новый алгоритм «Молния» также создан для регулярного отбора и продвижения лонгридов от новых создателей уникального контента. Для того чтобы попасть в эту программу, пользователям необходимо публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки.

При этом, согласно исследованиям «ОК», около 33 процентов пользователей Рунета меняют аватары при знакомстве в социальных сетях.