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«Отрыжка общества»: Шукшина высказалась против гастролирующего Киркорова

Лала Манушакян
Общество
«Отрыжка общества»: Шукшина высказалась против гастролирующего Киркорова
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Советская и российская актриса Мария Шукшина в своих соцсетях поддержала гневные высказывания пользователей Сети о непрекращающейся продаже билетов на концерты эстрадного певца Филиппа Киркорова.

— Продолжают продаваться билеты на концерт Филиппа Киркорова. Сочи, Геленджик, Анапа ждут памятник современной псевдокультуры России, отрыжку общества перьев и страз, реквиема уходящего «элитарного сообщества». И продолжающиеся концерты «короля гламура» — ныне плевок не только в лица верующим, в лица патриотов. — опубликовала актриса мнение в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в сообщении содержались и другие яркие описания в адрес эпатажного музыканта.

До этого общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты артиста Филиппа Киркорова в Краснодарском крае и развернуть его кортеж в Донбасс. Поведение российского певца, как считает председатель движения Ильдар Резяпов, является оскорбительным. Он напомнил недавний скандал по поводу выступления Киркорова, во время которого тот ходил по огромному светящемуся кресту.

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