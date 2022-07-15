Эксперт рассказал, как обезопасить себя от укусов насекомых с помощью эфирных масел

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Нутрициолог, натуропат Наталья Кондакова раскрыла, как с помощью эфирных масел защититься от укусов клеща. Благодаря своему натуральному составу такой метод безопасен и безвреден для самого человека.

— Клещи боятся ароматов лаванды, чайного дерева, пальмарозы, герани и гвоздики, — отметила эксперт.

Кондакова добавила, что такие масла можно использовать как в чистом виде, так в растворе на основе бальзама. Для того чтобы его приготовить, необходимо взять две столовые ложки растительного масла и десять капель эфирного масла, а после нанести полученную массу на кожу. Срок годности такого продукта составит полгода.

Также нутрициолог рекомендует приготовить натуральный раствор против укусов комаров. Для этого необходимо взять сто миллилитров воды и добавить туда десять миллилитров спирта и столько же капель масла с запахом мяты, лимона, лаванды, базилика, гвоздики, розмарина или эвкалипта, передает «МедикФорум».

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, кого чаще всего кусают комары. По словам медика, на предпочтения комаров влияет целый ряд факторов — это вес и температура тела, частота дыхания, запах и даже группа крови.